Yabancılara 2 Günde 3 Bin Adet Gayrimenkul Satacağız"

Kaynak: AA

Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 23-24 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek 13. Gayrimenkul Fuarı'na 2 bin 300 bireysel yatırımcıyı davet ettiklerini belirterek, "Geçen yıl fuarımızda bin 700-bin 800 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu yıl 3 bin adet gayrimenkul satışı bekliyoruz ancak hedefimiz 5 bin adedin satılması." dedi.13. Gayrimenkul Fuarı ve Türk-Arap Gayrimenkul Zirvesi, 23-24 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.Junior Fuarcılık tarafından Hilton Convention Center'da düzenlenecek fuarın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Öztunalı, fuar kapsamında 2 günde önemli tutarda gayrimenkul satışı hedeflediklerini söyledi.Fuarda 62 firmanın 400'e yakın projesinin yer alacağını bildiren Öztunalı, 400 projede alıcı, satıcı ve yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.Öztunalı, fuarın ilk gününde Türk-Arap Gayrimenkul Zirvesi'nin de hayata geçirileceğini, zirvede 250 bin dolarlık gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin yönetmeliğin detaylarının da paylaşılacağını aktardı.Organizasyonda yapılacak satışlarla ekonomiye de katkı sağlamak istediklerini ifade eden Öztunalı, "Vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi konusu yabancıların gayrimenkule ilgisini artırdı. Özellikle 18 Körfez ülkesinin yanı sıra Pakistan, Hindistan, Hollanda ve İngiltere'de ciddi tanıtım çalışmaları yaptık. Körfez ülkelerinden de hayli ilgi gördük." diye konuştu.Fuara 18 Körfez ülkesinin de aralarında olduğu 20'den fazla ülkeden alıcı beklediklerini bildiren Öztunalı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran ve Irak'ın yanı sıra bu yıl Katar, Sudan, Yemen, Suriye, Fas ve Tunus gibi ülkelerden de ciddi talep olduğuna dikkati çekti."Türkiye'nin birçok yerinden projeler yer alacak"Haktan Öztunalı, fuara 700-800 milyon dolarlık yatırım potansiyeli olan bireysel yatırımcıların geleceğini belirterek, şunları kaydetti:"Buraya tam 2 bin 300 bireysel yatırımcıyı davet ettik. Geçen yıl fuarımızda bin 700-bin 800 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu yıl 3 bin adet konutun satışı bekliyoruz ancak hedefimiz 5 bin konutun satılması. Fuarımızda, Körfez ülkelerinin son yıllarda ciddi ilgi gösterdiği Karadeniz de dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden projeler yer alacak. 250 bin dolarlık alt sınırın geçici bir kararnameyle uygulandığını ve yabancıların bu süreçte hızlıca konut alması gerektiğini onlara anlatacağız."Öztunalı, fuarda ziyaretçi sayısının 7 bini geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da fuara katılımının beklendiğini ifade eden Öztunalı, etkinlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık haklarının anlatılacağını, fuarda Türk projelerini Körfez ülkelerinde pazarlayan 14 ajansın da yer alacağını söyledi.Öztunalı, "Biz 21,5 milyar dolarlık yatırımcı getiriyoruz. Bu kişiler bize 2 ila 5 milyar dolar arası yatırım anlaşması yapma amacıyla geldiklerini söylediler. Ayrıca, minimum 250 milyon dolarlık da bireysel gayrimenkul satışı hedefliyoruz." dedi."Avrupa'da yerleşik Arap sermayesi de gelmeye başladı"Arap & Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın da vatandaşlık haklarının kolaylaşması ile Türk emlak piyasasına yabancı ilgisinin zirve yaptığını belirterek, geçen yıl yabancılara satılan konut adedinin 40 bine ulaştığını, rakamın bu yıl 50 bine doğru çıkabileceğini söyledi.Altın, Türk ekonomisindeki düzelme ve kur şoklarının atlatılmasıyla yatırımcı ilgisinde yeni bir yükseliş gözlemlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Eskiden sadece Körfez bölgesinden yatırımlar gelirken, son zamanlarda Avrupa'da yerleşik Arap sermayesi de gelmeye başladı. Hem şirket olarak hem de bireysel olarak alımlar yapmaya başladıklarını görüyoruz. Bunda Türkiye'deki ekonomik dengelerin oturmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ülkemizdeki bankacılık sisteminin güvenilir ve sağlam olması da bu yatırımları Türkiye'ye çekiyor."Irak, İran, Filistin, Cezayir ve Pakistan gibi ülkelerin ağırlıklı olarak pasaport alımı için geldiğini belirten Altın, söz konusu ülkelerle birlikte son dönemde Pakistan, Hindistan ve Güney Afrika'dan da alıcılar görmeye başladıklarını aktardı.Uygun fiyatlı konut satışı için açık artırmaTuryap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay ise fuarın ikinci gününde gayrimenkul satışlarına yönelik "Teklif Alma Toplantısı" düzenleneceğini ifade ederek, müzayede ve açık artırmadan farklı olarak katılım teminatlarının düşük olduğu bu satış yönteminde hemen tapu teslimli konut veya ticari gayrimenkullerin düşük bedellerden satışa sunulacağını bildirdi.Sarıbay, satışına onay verilen gayrimenkulün ödemesi yapıldıktan sonra tapu devrinin ve tesliminin gerçekleşeceğini kaydetti.Yurt dışından gayrimenkul alımlarında daha önce bazı suistimaller yaşandığını dile getiren Sarıbay, şöyle devam etti:"Yurt dışında yaşayanların Türkiye'den emlak alma durumunda asla kandırılmayacağını garanti ediyoruz. Gayrimenkul değerlemelerini çözüm ortağımız EVA Gayrimenkul Değerleme ile bağımsız ve tarafsız şekilde yapacağız. Eğer yanıldığınız ortaya çıkarsa tüm zarar ve ziyanınızı tanzim etmeyi taahhüt ediyoruz. Yabancılar için tapu yapılırken bizim hukuk ve mali müşavirimiz eşlik edecek. Temiz tapu almalarını sağlayacağız. Sonrasında yatırımcı isterse onun adına kiraya vereceğiz veya tekrar satacağız.""Değerleme zorunluluğu başladı"EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 4 Mart itibarıyla yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun zorunlu hale geldiğini anımsattı.Düzenlemeyle birlikte yüksek fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktaran Yazıcı, bu raporlar olmadan yabancıların gayrimenkul alamayacağını, tapuda işlem yapılmayacağını söyledi.Yazıcı, "Yabancıların ilgisinin yüksek olduğu dönemde hayata geçen bu uygulama nedeniyle ciddi yoğunluk var. Yabancıların ilgisi hayli yükseklerde." ifadesini kullandı.