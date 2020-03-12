Yabancılardadan 270 milyon dolarlık hisse satışı
Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında 270 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
12.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:19
Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında 270 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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