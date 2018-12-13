Yabancının Dibs ve Hisse Portföyü 245 Milyon Dolar Azaldı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:19



13 Aralık 2018 Perşembe 16:19

Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü bir haftada toplam 245 milyon dolar azaldı.Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 7 Aralık haftasında 177.4 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de 67.6 milyon dolar azaldı. - İstanbul