Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, ocakta İstanbul 'da yabancılara satılan konut sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 arttığını belirterek, "Yabancılar, ocak ayında konutun yüzde 48'ini İstanbul'dan aldı. Yani yabancıya her 2 konuttan biri İstanbul'dan satıldı." dedi.Beyttürk'ün iştiraki Reagroups Gayrimenkul Pazarlama'nın Yönetim Kurulu Üyesi Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocakta Türkiye genelinde yabancılara satılan konut sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 3 bin 907 adede yükseldiğini söyledi.Ocakta İstanbul'dan yabancılara satılan konut adedinin 1875 olduğunun bilgisini veren Keleş, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38'lik artış yaşandığını bildirdi.Keleş, yabancılara satılan konutların yüzde 48'inin İstanbul'dan gerçekleştiğine dikkati çekerek Keleş, "Yani yabancıya her 2 konuttan biri İstanbul'dan satıldı. İstanbul'a yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor. İstanbul, 2015'ten beri yabancıya konut satışında hem aylık hem yıllık bazda liderliği bırakmıyor." diye konuştu.En çok konut alanlar arasında ilk sırada Iraklıların yer aldığına dikkati çeken Keleş, ocakta toplam satışın yüzde 20'sinin, 739 adedinin, Irak vatandaşlarına yapıldığını bildirdi."Yabancılar Anadolu yakasını keşfediyor"Keleş, yabancıların önceki yıllarda ilgilerinin Avrupa yakasına yöneldiğini anımsatarak, bu ilginin, konut stoklarının azalması ve fiyatların yükselmesiyle Anadolu yakasına yöneldiğini anlattı.Geniş sosyal alanları, kolay ulaşım ve güvenli yaşam standartlarıyla nitelikli yaşam imkanı sunan Anadolu yakası projelerinin yabancılar tarafından da keşfedildiğini ifade eden Keleş, bu yakaya İranlılarla başlayan ilginin diğer ülke vatandaşlarıyla devam ettiğini vurguladı.Keleş, özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'e yönelik ilginin diğer bölgelere de yayıldığını belirterek, Bağdat Caddesi ve sahil yolu ile E-5 hattı arasında kalan konut projelerine ilginin yüksek olduğundan bahsetti."Anadolu yakası, ulaşım imkanları ve yeni projeleriyle ilgi çekiyor"Keleş, iki yakanın farklı avantajları olduğunu ancak daha az nüfusu ve geniş sosyal alanlarıyla Anadolu tarafının daha çok öne çıktığını belirterek, şu bilgileri verdi:"Geniş yeşil alanlar ve doğaya daha yakın hayatın sunulduğu anadolu yakasındaki projeler, birçok büyük AVM'ye yakın olma özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yabancılar tarafından yoğun ilgi gören ve ülkelerine dönmeden önce uğrak noktaları olan İstanbul'un en büyük outlet AVM'si de bu yakada. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde, yabancıların Anadolu yakasına talebinin her geçen gün artarak devam edeceğini göreceğiz."Keleş, yatırım için ulaşım imkanlarının önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:"Ulaşım konusu yabancı yatırımcı için de çok önemli. Bu nedenle şehir içi ulaşım araçlarına ve şehir hatlarına yakın erişim sağlayan, yaya ve araç trafiği imkanı sunan projeler daha çok ilgi görüyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı önemli bir tercih sebebi. Maltepe, Kartal ve Pendik bölgelerindeki projeler bu yönüyle ön plana çıkıyor. Metro ve Marmaray ile Avrupa yakasındaki turistik merkezlere kolayca ulaşılabiliyor."