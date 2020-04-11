Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.

11.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:29
Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.

Tavşanlı Yaylacık ormanlarının yüksek kesimlerinde vatandaşların zaman zaman gördükleri yılkı atları, orman işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürüler halinde dolaşan yılkı atları, geçmişte sahipleri tarafından bakılamadığı için ormanlık alanlara bırakıldığı biliniyor. Yılkı atlarını daha önceleri de Domaniç ve Tavşanlı ormanlarında gören ancak görüntüleyemeyen vatandaşlar, atların her yıl çoğaldığını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tavşanlı, Kütahya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu Haberler
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Haberler ›› Güncel ››Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Sınırın sıfır noktasında yasağa uyuluyor - Haber 14:22: Başkan Doğan ekipleri ile birlikte sahada - Haber 14:22: Bünyan Belediyesi sokak sokak ekmek dağıtıyor - Haber 14:22: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslendi Açıklaması - Haber 14:21: Soma'da fırıncılardan evlere ekmek servisi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler