Yabani Filmi

Yabani, çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Çift, hayatlarına yeniden bir yön verebilmek için bir çocuğu evlat edinmeye karar verir. Ancak evlat edindikleri çocuk, çiftin hayatının altüst olmasına neden olur.Yönetmen:
Olga GorodetskayaSenaryo:
Olga Gorodetskaya, Anna StarobinetsOyuncular:
Sevastian Bugaev, Roza Khayrullina , Elena Lyadova, Mikhail Safronov, Konstantin Topolaga, Evgeniy Tsyganov, Anna Ukolova , Vladimir VdovichenkovFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Tvar/ StrayYapımcı Firma:
Ela FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
RusyaOrijinal Dili:
RusçaDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
03.01.2020 Yabani Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.