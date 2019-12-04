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Yabani Filmi

Yabani filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yabani filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

04.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:58Yabani Filmi
Yabani, çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Çift, hayatlarına yeniden bir yön verebilmek için bir çocuğu evlat edinmeye karar verir. Ancak evlat edindikleri çocuk, çiftin hayatının altüst olmasına neden olur.


Yönetmen:Olga Gorodetskaya
Senaryo:Olga Gorodetskaya, Anna Starobinets
Oyuncular:Sevastian Bugaev, Roza Khayrullina , Elena Lyadova, Mikhail Safronov, Konstantin Topolaga, Evgeniy Tsyganov, Anna Ukolova , Vladimir Vdovichenkov
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:Tvar/ Stray
Yapımcı Firma:Ela Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Rusya
Orijinal Dili:Rusça
Dağıtıcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi:03.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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