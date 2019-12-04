Yabani Filmi

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Yabani, çocuklarını kaybetmenin acısı ile baş etmeye çalışan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Çift, hayatlarına yeniden bir yön verebilmek için bir çocuğu evlat edinmeye karar verir. Ancak evlat edindikleri çocuk, çiftin hayatının altüst olmasına neden olur.Olga GorodetskayaOlga Gorodetskaya, Anna StarobinetsSevastian Bugaev, Roza Khayrullina , Elena Lyadova, Mikhail Safronov, Konstantin Topolaga, Evgeniy Tsyganov, Anna Ukolova , Vladimir VdovichenkovKorkuTvar/ StrayEla Film2019RusyaRusçaCJ Entertainment Turkey03.01.2020