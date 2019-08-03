Haberler» Güncel» Haber

Yabani hayvanlar fotokapana yakalandı

DÜZCE'de ormanlara kurulan fotokapanlar sayesinde, karaca, geyik, tilki, vaşak, boz ayı ve domuz sürüleri görüntülendi.

03.08.2019 13:42 Yabani hayvanlar fotokapana yakalandı
DÜZCE'de ormanlara kurulan fotokapanlar sayesinde, karaca, geyik, tilki, vaşak, boz ayı ve domuz sürüleri görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara kurulan fotokopanlar sayesinde, doğal hayat kayıt altına alınıyor. Kentteki ormanların çeşitli bölgelerine kurulan fotokapanlar sayesinde, doğadaki hayvanların sayıları ve yaşam alanları hakkında da uzmanlar bilgi sahibi oluyor. Elde edilen görüntülerden edinilen bilgiler, kayıt altına alınarak raporlar hazırlanıyor.
Geçen ay kurulan fotokapanlarla karaca, geyik, tilki, vaşak, boz ayı ve domuz sürüleri görüntülendi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32   Tezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyor
15:32   Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe
15:32   111 metrelik mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi
15:31   Jandarma ve MİT ten ortak operasyon 1 ton patlayıcı ele geçirildi
15:31   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuşuyor (2)
15:31   İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
15:30   Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'ler güvenli liman arıyor