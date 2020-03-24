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Yabani hayvanların parçaladığı yaşlı adam 8 ay sonra toprağa verildi

Yabani hayvanların parçaladığı yaşlı adam 8 ay sonra toprağa verildi DNA testiyle kimliği belirlenen cenaze toprağa verildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanan yaşlı adamın cesedi 8 ay sonra toprağa verildi.

24.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:40
Yabani hayvanların parçaladığı yaşlı adam 8 ay sonra toprağa verildi
DNA testiyle kimliği belirlenen cenaze toprağa verildi
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanan yaşlı adamın cesedi 8 ay sonra toprağa verildi.
Sarıpınar Mahallesinde yaşayan alzheimer hastası 78 yaşındaki Remzi Çitil, geçen yıl 13 Temmuz tarihinde evinden ayrıldı. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen yaşlı adamdan haber alamayan yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Aramalardan bir netice alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Arama kurtarma ekipleri, ve mahallelinin katıldığı arama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı. Yaşlı adamın evden ayrılmasından 15 gün sonra, 28 Temmuz günü, çoban Mehmet Baydar, Hocaköy barajında bir ceset gördü. Çobanın durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığını belirledi. Barajın çevresinde arama çalışmalarına devam eden ekipler ceset parçaları buldu. Bulunan parçalarla birlikte Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin DNA testi 8 ay sonra sonuçlandı. Cesedin kaybolan Remzi Çitil'e ait olduğu kesinleşti. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Çitil'in cenazesi jandarma eşliğinde Sarıpınar Mahallesinde defnedildi. Yabani hayvanların parçaladığı yaşlı adam 8 ay sonra toprağa verildi

Kaynak: İHA

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Yabani hayvanların parçaladığı yaşlı adam 8 ay sonra toprağa verildi
Etiketler : İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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