Yabanı otlar temizlendi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.

Yabanı otlar temizlendi
13.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:41
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında kent genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliğini gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne gecen ekipler, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor. Ekipler çalışmaları kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpleri de temizliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Güncel, Haber

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