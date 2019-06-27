27.06.2019 15:48
Haberler » Güncel » Haber

Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacak

Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacak

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:53 Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
17:52 İzmit'te fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
17:52 Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
17:52 30 Saniyede İstenilen Burun Şeklini Verdiği İddia Edilen Cihaza Karşı Dikkat!
17:52 Sivas'taki 650 yıllık köy camiye kavuştu
17:52 BURSA 3'üncü kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
17:52 ZONGULDAK Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı