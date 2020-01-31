Haberler » Güncel » YADEM'de yaşlıların yüzleri gülüyor - Haber

YADEM'de yaşlıların yüzleri gülüyor

65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik düzenli bir şekilde evde temizlik hizmetinin verildiği YADEM'de yaşlıların yüzleri gülüyor.

31.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:22YADEM'de yaşlıların yüzleri gülüyor
65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik düzenli bir şekilde evde temizlik hizmetinin verildiği YADEM'de yaşlıların yüzleri gülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi yaşlılara her alanda hizmet sunmaya devam ediyor. 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik düzenli bir şekilde evde temizlik hizmetinin verildiği YADEM'de yaşlıların yüzleri her zaman gülüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren YADEM yetkilileri, "Yaşlılarımıza her alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Yaşlılarımızın evini 'Evde Temizlik' hizmetleri kapsamında temizleyerek sağlıklı ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın evlerine giden ekiplerimiz burada halıların süpürülmesi, yerlerin silinmesi, bulaşıkların yıkanması, çamaşırların ve tüllerin yıkanması, tuvalet ve banyonun temizlenmesi gibi işlemeleri gerçekleştiriyorlar. Yaşlılarımızın daha rahat ve daha kolay bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve ciddiyet ile sürdüreceğiz" dediler. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:36:00