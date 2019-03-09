Yağcılar'da Cumhur İttifakı'na Yoğun İlgi

Kaynak: İHA

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yağcılar Mahallesinde vatandaşla buluştu. Havai fişek gösterisi ve yoğun ilgiyle karşılanan Cumhur İttifakı adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşlardan destek istedi.Cumhur İttifakı Yunusemre adayı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yağcılar'da vatandaşla bir araya geldi. Miting havasında geçen mahalle ziyaretinde Başkan Çerçi'ye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanvekili Fehmi Türemiş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Havai fişekler ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çerçi ve beraberindekiler, mahalle meydanında vatandaşlara seslendi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin önemine dikkat çekti. Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, "Bu coşkulu karşılamadan dolayı başta muhtarımız ve Yağcılar halkına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz önümüzde yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde gönül belediyeciliğinin mimarı ve mazlumların lideri Recep Tayyip Erdoğan ve bir o kadar kıymetli olan Sayın Devlet Bahçeli milletin bekası için birliktelik oluşturdu. Bu birlikteliğin adını da Cumhur İttifakı koydular. Cumhur halk demektir. Bütün iç ve dış düşmanlara karşı 24 Haziran'da ders verildi. Şimdi gelindi 31 Mart'a. İttifak yine devam ediyor. İnşallah Yağcılar halkının destekleriyle Manisa'nın burçlarına ittifak bayrağını dikeceğiz" dedi.Yağcılar'da karşılaştıkları karşılamadan dolayı çok umutlu olduklarını ve bu tablonun sandığa yansıyacağına inandığını aktaran MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ise şunları söyledi: "Bu karşılamadan da anladığım kadarıyla ittifak birinci çıkacak. İttifakımız sadece bir seçim birlikteliği değildir. Bir beka birlikteliğidir. Dış ve iç düşmanlar ülkemizi tehdit etmektedir. İki lider bir araya gelerek ittifak kurdular. 24 Haziran'da bunun meyvesini topladık. İnşallah 31 Mart günü de bu zaferi taçlandıracağız"Yağcılar Mahallesi başta olmak üzere bütün Yuntdağı'nın kalkınması için 5 senede birçok hizmet ürettiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi ise bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Yaklaşan seçimlerin önemine vurgu yapan Başkan Çerçi, "Merkeze en yakın mahallelerimizden Yağcılar'da güzel hizmetler yaptık. Tabi bu süre içerisinde yetiştiremediklerimiz de var. Onları da sizlerin de desteğiyle yeni dönemde yapacağız. 5 senede Yuntdağı'nda pek çok iş yaptık. Fidan ve hayvan destekleri, parke taşı çalışmaları, sosyal tesisler bunlardan yalnızca bazıları. Yuntdağı'nın kalkınması için ne gerekiyorsa yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Sıfırdan belediye kurduk ve buralara getirdik. Bu dönem de İnşallah gerek büyükşehir gerekse biz bu eksiklikleri tamamlayacağız" diye konuştu.Bir belediye başkanına seçimde hizmetlerin ve insanlarının emanet edildiğini vurgulayan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mehmet Çerçi'nin bu emaneti 5 yıldır layıkıyla taşıdığını belirterek, "Bu seçimde bizler ittifak olarak huzurunuzdayız. Bir yöneticiye üç şey emanet edilir. Birincisi bir iştir. Beldenin ilçenin hizmetlerini çekip çevirmek. İkincisi ilçenin parası. Üçüncüsü de insanlarıdır. Bunlara baktığımızda kardeşimiz Mehmet Çerçi hem milletvekilliği döneminde hem de belediye başkanlığı döneminde kendini ispatlamıştır ve şahidiyiz. Bu üç emanette alnının akıyla çıkmıştır. Yine 17 ilçemizde ve büyükşehir olarak tecrübeli kadrolarla 31 Mart'ta sizlerin desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - MANİSA