Yağcılar Mahallesi'ni Rahatlatacak Çalışma

YAPILAN ÇALIŞMA İLE MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT BİR NEFES ALACAK.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarında yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma altına alıyor. Yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışan MASKİ, Yunusemre'nin Yağcılar Mahallesi'nde yol geçişini güvenli hale getirmek için koruge boru döşemesi ve dere temizlik işi gerçekleştiriyor. Hayata geçirilen çalışma ile dağdan gelen suların yolda birikmesinin önüne geçilecek. Bu sayede çalışma yapılan noktada evi ve tarım arazisi olan vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

"MASKİ'YE BAŞVURDUĞUMUZDA DERTLERİMİZE HEMEN ÇÖZÜM OLUNUYOR"

Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek, "Çalışmadan memnunuz. MASKİ'ye başvurduğumuzda dertlerimize hemen çözüm olunuyor. Dağdan gelen sular artık çalışma yapılan noktada birikmeyecek. Çalışmalar sayesinde, mahallemizde sıkıntı yaşanmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyoruz" dedi.