02.07.2019 10:05
Haberler » Güncel » Haber

Yağış nedeniyle duvar çöktü: 15 ölü, 69 yaralı

Yağış nedeniyle duvar çöktü: 15 ölü, 69 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.

Hindistan 'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı. Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çöktü. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Mumbai'de iki gündür son on yılın en şiddetli yağışları görülüyor. Yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında sel meydana geldi. Yetkililerin kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yaptığı, tren seferlerinin azaltıldığı belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
muson yağmurları , gecekondu , hindistan , mumbai , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:17 Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı
11:17 Sosyal medya fenomeni, 3 milyonuncu takipçiyi kutladı
11:16 Antalyaspor Derneği yeni yönetiminden ziyaret turu
11:15 Sincan'da Uygur Türklerinin 18 yaşından önce çocuklarına dini eğitim vermeleri ve camiye...
11:15 Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı
11:15 Ege'de mülteci akını devam ediyor
11:15 Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor