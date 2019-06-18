18.06.2019 12:32
Haberler»3. Sayfa » Haber

Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan dereye uçtular: 3 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan dereye uçtular: 3 yaralı

Gümüşhane-Kelkit karayolunda sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu.

Gümüşhane-Kelkit karayolunda sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine giden Turgay Aliyazıcıoğlu (40) yönetimindeki 61 VZ 234 plakalı kamyonet merkeze bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkarak karayolunun alt tarafında bulunan bahçelere uçtu.

Kazada sürücü Aliyazıcıoğlu ve araçta bulunan Hakkı Gökhan Serdaroğlu (37) ve Cemal Aliyazıcıoğlu (38) kazayı gören vatandaşlar tarafından araçlarından çıkarılarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Kaza hafif şekilde yaralanan şahıslar 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavi altına alındıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İHA
trabzon, kelkit, kamyonet, gümüşhane, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:43 Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor
12:35 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
12:34 Fren yapan otobüsün üzerinden yola savruldular
12:33 Uyanık göçmen kaçakçısı kadın, yakayı ele verdi
12:32 Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
12:31 Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan dereye uçtular: 3 yaralı
12:31 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma...