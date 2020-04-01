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Yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü

Yağışa dayanamayan evin duvarı çöktüADIYAMAN'da, sağanak yağışa dayanamayan evin duvarının bir kısmı çöktü.

01.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:12
Yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü
ADIYAMAN'da, sağanak yağışa dayanamayan evin duvarının bir kısmı çöktü. Olay sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler ev çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa dayanamayan bir evin duvarı ise sabah saatlerinde çöktü. Mara Mahallesi'nde Kamber Topraktan'a ait tek katlı evde meydana gelen çökmede yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri ev çevresinde ve mahallede güvenlik önlemi aldı. Evin kontrollü olarak yıkılacağı belirtildi. Yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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Yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü
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