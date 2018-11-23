Yağışla Birlikte Meydana Gelen Kazalarda 7 Kişi Yaralandı

23 Kasım 2018 Cuma 11:25



23 Kasım 2018 Cuma 11:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur sebebiyle meydana gelen kazalarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Mehmet Eser (35) idaresindeki 47 PT 679 çekici tır, Mehmet Fasih Çam (34) yönetimindeki 47 AR 038 plakalı tır ile çarpıştı. 2 tırın çarpışması neticisnde yol trafiğe kapandı, Tır sürücüsü Mehmet Eser yaralandı.Tırların kazasından bir kaç dakika sonra ise Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Raif Tırak (36) idaresindeki 17 RA 882 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde seyreden Hüsamettin Coşkun'un (45) kullandığı 71 KE 559 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Sinem Gözde Tırak (34), Yaren Tırak, (13), Barış Kaan Tırak, (3), Ramazan Sedir (58) ile Sıdıka Sedir (57) yaralandı. Yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan yol tırların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - BURSA