Yağışla Çöken Yol 3 Saat İçinde Yapıldı

Kaynak: İHA

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Koyuncular Mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yol, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 3 saat içinde yeniden yapıldı.Bozdoğan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu trafiğe kapatılan Koyuncular- Olukbaşı bağlantı yoluna, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri kısa sürede müdahale etti. 3 saat içerisinde tamir edilerek trafiğe açılan yol ile diğer mahallelere ulaşım tekrardan sağlanmış oldu.Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların mağdur olmaması için çöken yoldaki çalışmaları vakit kaybetmeden başlattığını ifade eden Koyuncular Mahalle Muhtarı Kemal Mutaf, "Mahallemizde aşırı yağışlar nedeni ile dere yatağındaki menfez ve yolda çökme meydana geldi. Durumu Aydın Büyükşehir Belediye ekiplerine bildirmemizin ardından yolu trafiğe kapatıp müdahale ettiler. Bu tehlikenin ortadan kalkması ve vatandaşlarımızın rahat şekilde yolu kullanması için ASKİ ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yolun trafiğe açılmasını sağladılar. Emeği geçen ASKİ ekiplerimize ve her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim" dedi. - AYDIN