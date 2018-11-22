Yağışla Gelen Olumsuzluklara Anında Müdahale

Hatay genelinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren yağmur yağışları esnasında caddelerde, ara sokaklarda oluşan su birikintilerini gidermek amacıyla ekiplerin seferber olduğunu bildiren Genel Müdürlük, ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler sonrasında gece geç saatlere kadar biriken suların vidanjör aracıyla çekildiğini ayrıca su giderlerinde taşma, tıkanma vb. sorun yaşayan vatandaşların imdadına yetiştiğini açıkladı.

Caddelerin üzerindeki muayene bacalarına yapılan müdahale sonrasında yağmursularının tahliye edilerek su birikintilerinin önlendiğini açıklayan İdare, kent genelinde ekiplere iletilen yüzlerce arıza bildirimlerine tüm vidanjör ve kılavuz araçlarının yardımı ile müdahalede bulundu.