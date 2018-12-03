Yağışlar Besicileri Sevindirdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:06

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışlarla meraların yeşermesi besicileri sevindirdi.Muş Ovasında hayvancılıkla uğraşan besicilerden Adem Sayılgan, havaların yağmurlu ve sıcak geçmesiyle hayvan sahiplerinin yemden tasarruf sağladığını söyledi.Önceki yıllarda aralık ayında yoğun kar nedeniyle meraları kullanamadıklarını anlatan Sayılgan, "Şu anda aralık ayındayız. Her yıl bu mevsimde hayvanlarımıza ahırlarda yem verebiliyorduk. Bu yıl yağmurlar nedeniyle meralarımız yeşerdi ve hayvanlarımızı buralarda otlatıyoruz. Bu açından günlük 4-5 ton yemden tasarruf etmiş olduk." dedi.Besicilerden Oktay Görkan da havaların sıcak geçmesiyle yem konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım ise kentte hayvanların genellikle meralarda yetiştirildiğini anımsatarak, "Havaların yağmurlu geçmesiyle meralar son baharda yeşermeye başladı. Vatandaş bunu fırsat bilerek özellikle küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatıyor ve yemden tasarruf ediyor. Geçen yıl yağışlar çok düzensiz düştü. Bu nedenle büyük sıkıntılar yaşandı. Kimi besici, hayvanlarının daha iyi gelişebilmesi için farklı yerlere göç etti, kimisi ise yazın bile hayvanlarına yem vermek durumunda kaldı." diye konuştu.