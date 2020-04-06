Yağışlar Edirne'deki nehirlerin debisini yükseltti
Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlarla artış gösterdi.
06.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:34
Kaynağını Bulgaristan 'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, hem havzadaki hem de Edirne'deki lokal sağanaklar dolayısıyla yükseldi.
DSİ verilerine göre nisan ayı başında 230 metreküp/saniye civarındaki seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle 2 kattan fazla arttı.
Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi saniyede 579 metreküp olarak ölçüldü.
Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Suakacağı istasyonundaki son ölçümü 16 metreküp/saniye olarak kaydedildi.
Kaynak: AA
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