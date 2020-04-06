Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yağışlar Edirne'deki nehirlerin debisini yükseltti

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlarla artış gösterdi.

06.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:34
Yağışlar Edirne'deki nehirlerin debisini yükseltti
Edirne 'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlarla artış gösterdi.
Kaynağını Bulgaristan 'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, hem havzadaki hem de Edirne'deki lokal sağanaklar dolayısıyla yükseldi.
DSİ verilerine göre nisan ayı başında 230 metreküp/saniye civarındaki seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle 2 kattan fazla arttı.
Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi saniyede 579 metreküp olarak ölçüldü.
Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Suakacağı istasyonundaki son ölçümü 16 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bulgaristan, Edirne, Tunca, Meriç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yağışlar Edirne'deki nehirlerin debisini yükseltti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Nikah sonrası birbirlerini dirsekleriyle tebrik ettiler - Haber 17:26: Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Haber 17:26: Kastamonu'da bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı - Haber 17:25: Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı - Haber 17:25: Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber