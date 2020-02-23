Haberler » Güncel » Yağışlar Küçük Menderes'i suya boğdu - Haber

Yağışlar Küçük Menderes'i suya boğdu

Kurak geçen kış aylarının ardından gelen yağışlı hava, İzmir'in Küçük Menderes havzasında derelerin suya kavuşmasını sağladı.

23.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:57Yağışlar Küçük Menderes'i suya boğdu
Kurak geçen kış aylarının ardından gelen yağışlı hava, 'in Küçük havzasında derelerin suya kavuşmasını sağladı. Küçük Menderes Nehri ile Çayı, uzun bir aradan sonra suyla buluşurken, ovadaki bazı tarlaların da göle döndüğü görüldü. üzerinden gelen Tasavra Çayı, Küçük Menderes'in yatağını uzun bir aradan sonra suyla buluşturdu.

Kurak geçen kış aylarının ardından gelen yağışlı hava, İzmir'in Küçük Menderes havzasında derelerin suya kavuşmasını sağlarken, ovadaki bazı tarlalar da göle döndü. Ödemiş'in tarihi mahallesi Birgi'nin muhtarı Mutlu Sulukan, Birgi Deresinin suyla buluşmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Yağışların devam etmesini diliyoruz. Meteorolojik tahminlere önümüzdeki hafta sonunda da yağış bekleniyor. Bozdağ, ne kadar çok kar yağışı alırsa bu ovanın ve ovayı besleyen derelerin daha çok su alması demektir. Beklentimiz yağışların devam etmesi" dedi.

Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar ise Küçük Menderes Nehrinin baraj nedeniyle susuz kaldığını belirterek, "Çocukluğumuz yaz aylarına kadar geçen Küçük Menederes Nehri kenarlarında balık avlamakla geçti. Ama o günler geride kaldı. Kiraz'dan gelen nehrin suyunu Beydağ Barajı tutuyor. Ancak Beydağ tepelerinden gelen kar sularının erimesi sonucunda Tasavra Çayından gelen su ile Küçük Menderes'te su görmeye başladık. Öte yandan ovadaki bazı tarlalarımız da yağışlardan dolayı su içinde kaldı. Fakat yağışların devam etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Menderes, Beydağ, Birgi, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 13:25:09