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Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu

Antalya'da dün geceden beri şehri etkisi altına alan sağanak yağışlar, debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

06.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:53 Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu
'da dün geceden beri şehri etkisi altına alan sağanak yağışlar, debisi yükselen Şelalesi'nde izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Antalya gece saatlerinden itibaren yağışlara teslim oldu. Neredeyse her ilçede etkili olan sağanak yağışlar bazı yerlerde hayatı durma noktasına getirdi. Debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde ise izleyenlere görsel şölen oluştu. Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesi düşen Kurşunlu Şelalesi'ni olumlu ölçüde etkiledi. Özellikle yaz döneminde debisi ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, yağışların ardından adeta coştu.

Şelaleden kuvvetli su akarken yağmurdan dolayı suyun rengi de değişti. - ANTALYA

Kurşunlu, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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