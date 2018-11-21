Yağışlar Üreticiyi Sevindirdi

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:04

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Secaattin Uyur, son günlerde etkili olan yağışların üreticiyi sevindirdiğini belirtti.Ziraat Odası Başkanı Uyur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde etkisini gösteren sağanakların ekimi tamamlanan buğdaya iyi geldiğini söyledi.Suyun tarım için hayati bir önem taşıdığını ve buğdayın filizlenme döneminde gelen yağışların faydalı olduğunu ifade eden Uyur, şöyle konuştu:"Son dönemlerde yaşanan kuraklık buğday üreticilerini tedirgin ediyordu. Ekimin tamamlanmasının ardından filizlenme dönemine geçen buğdayın yağışa ihtiyacı oluyor. Son birkaç gündür Edirne genelinde etkili olan sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü. Tam zamanında gelen bir yağış oldu. Buğdayın toprakta çıkma döneminde gelen yağış çok faydalı olacak. Hava şartlarının beklentiler dahilinde gitmesini umuyoruz. Şartlar ne kadar iyi olursa hasatta iyi verimler elde edilir. Üreticilerimize bereketli bir buğday sezonu diliyorum."