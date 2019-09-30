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Yağışların zarar verdiği köprünün yerine yenisi yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yağışlar sırasında zarar gören köprünün yerine yenisi yapıldı.

30.09.2019 17:24Yağışların zarar verdiği köprünün yerine yenisi yapıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde yağışlar sırasında zarar gören köprünün yerine yenisi yapıldı.
Gürpınar Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çakınlı ve Yatağan mahallelerini birbirine bağlayan ve yağışlar nedeniyle hasar gören köprünün yerine yenisinin yapılması için çalışmaları başlatıldı.
Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapımına başladığı köprü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, taşkın sonucu zarar gören köprünün yerine yenisini yaptıklarını söyledi.
Desteklerinden dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Tanış, Gürpınar'ın daha yaşanılır hale getirilmesi, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Gürpınar, Yatağan, Van, Güncel

Kaynak: AA

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