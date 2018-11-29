Yağışlarla Oluşan Tıkanmalar Temizleniyor

Yağmur yağışları esnasında ve sonrasında caddelerde, ara sokaklarda oluşan su birikintilerini tahliye etmek amacıyla ekiplerin seferber olduğunu bildiren Genel Müdürlük, ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler sonrasında biriken suların vidanjör aracıyla çekildiğini aktardı.
Caddelerin üzerindeki muayene bacalarına yapılan müdahale sonrasında yağmursularının tahliye edilerek su birikintilerinin önlendiğini açıklayan İdare, kent genelinde ekiplere iletilen yüzlerce arıza bildirimlerine tüm vidanjör ve kılavuz araçlarının yardımı ile müdahalede bulundu.
29 Kasım 2018 Perşembe 09:55