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Yağışlı hava kaza getirdi, takla atan araçta 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.10.2019 14:11Yağışlı hava kaza getirdi, takla atan araçta 3 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü - Keşan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'den yola çıkan Mehmet Tarakçı yönetimimdeki 22 AAH 802 plakalı otomobil, Kozköy mevkisine geldiğinde yağışın etkisiyle yolda oluşan su birikintisine girdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atıp yol kenarına devrildi.

Yaşadıkları kazanının ardından araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar 112'yi arayıp haber verirken bölgeye jandarma ve bölge trafik ekipleri de sevk edildi. Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere sevk edilen 3 yaralı tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Ardından, hasar alan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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