24 Kasım 2018, 15:15
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Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı

Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı

Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya- Adıyaman karayolu Erkenek tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yağmur yağışı sonrası kayhanlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak A. idaresindeki 01 C 627 plakalı otomobil şarampole uçtu.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - MALATYA Erkenek,Adıyaman,Malatya
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:15



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