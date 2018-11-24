Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı

Malatya- Adıyaman
karayolu Erkenek
tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre yağmur yağışı sonrası kayhanlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak A. idaresindeki 01 C 627 plakalı otomobil şarampole uçtu.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğanşehir
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - MALATYA
Erkenek,Adıyaman,Malatya
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:15