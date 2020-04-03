Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayarak takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

03.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:07
Yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı
Malatya 'nın Darende ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayarak takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri kara yolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Yukarı Ulupınar Ağıllar mevkiinde yaşanan kazada Serhat A. yönetimindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla atıp devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Leyla, Hayrettin ve Cuma A. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada hafif yaralanan 4 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:25: Yaşlı kadını 250 bin TL dolandıran kardeşler yakalandı - Haberler 14:23: Sosyal yardım parasını evinde teslim alan mahalle sakini: "Devletimizden Allah razı olsun" - Haberler 14:21: Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi - Haberler 14:18: Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı - Haberler 14:17: NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak - Haberler 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede