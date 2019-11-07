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Yağız Umutlu, Efeler'in gururu oldu

AYDIN (İHA) – Efeler Mustafa Kiriş İlkokulu, 7. sınıf öğrencisi Yağız Umutlu'ya (12) Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay birinciliği için plaket takdim etti.

07.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13 Yağız Umutlu, Efeler'in gururu oldu
AYDIN (İHA) – Efeler Mustafa Kiriş İlkokulu, 7. sınıf öğrencisi Yağız Umutlu'ya (12) Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay birinciliği için plaket takdim etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Mersin'de gerçekleşen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda Minik Erkekler 10 Metre Havalı Tüfek kategorisinde yarışan Yağız Umutlu, Mustafa Oğuz Dişli ve Eren Türkeli takım olarak birincilik elde etmiş, Umutlu takımda 285,4 puanla birinciliği gelmişti. Aynı zamanda birinciliğin yanı sıra takım, mevcut rekoru 603,3 puandan 840,4 puana çıkartarak kırılması güç bir rekor elde ederek, Efeler'e kupa ile dönmüştü.

Turnuvanın ardından Efeler'e geri dönen Umutlu rekor belgesi ile Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ı ziyaret ederek başarısını Efeler ile paylaşmıştı. Başkan Atay, bugün kırılması güç bir rekora imza atan Yağız Umutlu'yu makamında ağırladı ayrıca, Mersin'de Efeler'i gururla temsil eden ve gurur verici başarılara imza atan Umutlu'ya elde ettikleri kupanın yanı sıra tebrik plaketi verdi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Mersin, Efeler, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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