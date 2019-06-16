Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı: Yücel Yılmaz

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ne oy birliği ile seçilerek birlik başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kurucusu olduğumuz birliğin başkanlığı görevini üstlendik. Er meydanlarını güçlendirerek, Ata sporumuzu özendireceğiz ve dünyaya tanıtacağız. Yağlı Güreşe gönül veren belediyelerimize teşekkür ederim" dedi.



Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı, birliğin merkezi olan Balıkesir'de gerçekleştirildi. Birlik üyesi; belediye başkanları, meclis üyeleri, güreş ağalarının yoğun katılım gösterdiği meclis toplantısını yönetmek üzere Divan Kurulu Başkanlığına, mevcut en yaşlı üye sıfatıyla Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Katip üyeliklerine de en genç üye sıfatıyla; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi M. Zahid Bayram ve Kavaklı Belediyesi Meclis Üyesi Sercan Yaramış getirildi. 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerinden sonra ilk kez gerçekleştirilen Birlik Meclis Toplantısı çerçevesinde; Birlik Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Birlik Katip Üyeleri, Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları için seçimler gerçekleştirildi.



Yeni kadro belirlendi



Yapılan başkanlık seçimi neticesinde Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığına katılan meclis üyelerinin tamamının oyuyla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz seçildi. Yapılan diğer seçimlerin sonuçlarında ise; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Asil Katip Üyeliklerine; Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Başar Atikbay, Kepsut Belediyesi Meclis Üyesi Feyzullah Uygur, Yedek Katip Üyeliklerine; Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Aydın, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Yazgan, Encümen Üyeliklerine ise; Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz getirildi.



Yılmaz, "Pehlivanlarımızdan olumlu tepkiler aldık"



Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul tarafından adaylığı teklif edilen ve oy birliğiyle birlik başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gösterdikleri teveccühten dolayı birlik üyelerine teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:



"2014 yılında yapmış olduğumuz güreşlerde pehlivanlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Dediler ki; keşke buradaki ayrıntı özen bütün belediyelerde, bütün güreş organizasyonlarında olsa. Sonra 2015 yılında bir çalıştay yapıldı, kimler burada taraf ise davet edelim dedik. Asya Termal Otel'de; güreş severlerle, pehlivanlarla, cazgırlarla, eski ağlarımızla, mevcut ağalarımızla, federasyondan yetkili arkadaşlarımızla bir araya geldik. 3 gün bir toplantı yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde Karesi Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirdik" dedi.



Yılmaz, "Yağlı güreşi tüm dünyaya anlatacağız"



Yağlı güreşin, Türkiye'nin kültürel ve soyut bir mirası olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz "Yağlı güreşin bizim kültürümüzü yansıtan bir spor olduğunu ve Türk'e özel bir spor olduğunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Birliğimizin kökünde bu kültürel mirasımızı yaşatmak, orijinalitesini devam ettirmek var. Bunun doğal seyircisi sabah saat: 07.00'de geliyor, akşam ezanına kadar güreşler devam ettiği sürece bir şekilde orada bekliyor. Bir rivayete göre 20 milyon seyircisi olan bir spor. Kırsal mahallelerimizde var. Ben küçükken babam Almanya'dan geldiğinde nerede güreş varsa oraya giderdik. Oradan kalma bir tutku. Babamla da özleştirdiğim bir şey. Tabii biz o zaman anlamıyorduk ne olduğunu. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Önceden güreşlere ilgisi olmayan insanlar artık; İsmail Balaban'ı, Orhan Okulu'yu takip ediyorlar. Birkaç kere seyreden seyrettikten sonra da müdavimi oluyor, öyle güzel bir spor. Buna hizmet etmek için yola çıktık. Yeni meclis üyesi olan arkadaşlarımıza bizlerle beraber oldukları için teşekkür ediyor, bundan sonra yapacakları katkılar içinde şimdiden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Başkan Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından başkanlardan bazılarının değişmesi nedeniyle birliğin kurulumundan bu yana içinde bulunan Balıkesir'in ilk fahri hemşehrilik ünvanını alan Kağıthane Ağası Yusuf Yoldaş'tan yeni üyeleri bilgilendirmesini istedi.



Yılmaz, "Kurtdereli güreşleri marka haline geldi"



Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin İstanbul'da, Başkan Yılmaz ve beraberinde bazı belediye başkanlarıyla beraber bir birlik kurulması yönünde gerçekleştirilen istişarelerin sonucu olduğunu belirten fahri hemşehrimiz Yusuf Yoldaş "Şimdi yanımızda olmayan arkadaşlarımız var. Yüreği ve gönlü bol kardeşimiz başkanımız bugün işte bu başarılarının ve azminin sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne de başkan olmanın onurunu yaşıyor. Birçok projelerimiz vardı. O günkü düşüncelerimize duyarlı kalarak elini bu işin, taşın altına koyan Yücel Başkanıma teşekkür ediyorum. Emeği geçen, geçmişteki başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer o gün İstanbul'da o temel atılmasaydı, belki bugünler olmayacaktı. Her zaman daha ileriye gidebilecek neler yapabilirizin gayreti içerisinde olacağız. İnşallah, bizim de hedeflediğimiz düşündüğümüz güreş çıtasını daha yukarıya taşıyabilecek; ağasıyla, güreşçisiyle, cazgırıyla, davulcusuyla, pehlivanıyla beraber projeler sunacağız. Bugün Kurtdereli Güreşleri organize ve güreş açısından marka haline geldi. Herkesi güreşe verdiği hizmetten dolayı başta Yücel Başkanım olmak üzere bundan sonraki birlik başkanlığı da hayırlı olsun başarılar diliyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.



İstişare heyeti kurulacak



Toplantı süresince görüşülen ve karara bağlanan gündem maddelerinin yanı sıra, ek gündem maddesi önerisi ile İstişare Heyeti'nin kurulması oylanarak kabul edildi. Yağlı Güreş camiasının ve güreşlerin; dünü, bugünü ve geleceğine dair basın mensupları, ağalar, belediye başkanları ve meclis üyelerince paylaşımlar ve konuşmalar gerçekleştirildi.



Toplantı sonunda Birlik Başkanı seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tebrikleri kabul etti ve şehir dışından gelen meclis üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA