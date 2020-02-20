Haberler » Spor » Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Spor

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin üyeleri ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

20.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:16Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin üyeleri ile Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Federasyon Başkanı Musa Aydın ile birliğin üyeleri, Ankara'da yarın başlayacak Yağlı Güreş Kurultayı öncesinde Bakan Kasapoğlu ile görüştü.
Musa Aydın, Bakan Kasapoğlu'na Türk güreşine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek kendisini kurultaya davet etti.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ise Bakan Kasapoğlu'na birlik ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ankara Öğretmenevi'nde yapılacak Yağlı Güreş Kurultayı 3 gün sürecek.

Musa Aydın, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:39:05