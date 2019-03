Kaynak: DHA

ANKARA/ DHA Balıkesir 'de düzenlenen Yağlı Güreş Kurultayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Yapılması önerilen değişiklikler önce Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görüşülecek. Burada son şekil verildikten sonra, Spor Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulacak. Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nin uygun görmesi durumunda da yürürlüğe girecek. Kurultayın sonuç bildirgesi şöyle;YAĞLI GÜREŞ MÜSABAKA TALİMATINDA YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER1- Başpehlivanlık normal müsabaka süresi 40 dakikadır.2- Bütün boylarda normal müsabaka süresi bitiminde ara verilmeden puanlama güreşine geçilir.3- Puanlama güreşi tüm boylarda altın puan kuralına göre yapılır ve ilk puanı alan sporcu galip ilan edilir.4- Puanlama güreşinde süre yoktur.5- Tüm boylarda ve her turda sporcular kura numaralarına göre; küçük numara kırmızı, büyük numara mavi paça bağı bağlamak zorundadır.6- Seri başı sisteminin kaldırılması: Kırkpınar güreşlerinde ilk grupta galipler A, mağluplar B grubu olacaktır. Diğer güreşlerde birinci turda A-B uygulamasıyla kura çekilecektir. İkinci turdan itibaren ise karma kura çekilecektir. 20/8 maddesi değişecektir.GEREKÇE1- Yağlı güreşe daha çok seyir zevki ve aksiyon kazandıracaktır.2- Sporcuların puanlama güreşine ara vermeden geçmeleri, gerçek performansın ortaya çıkmasında çok daha etkili olacaktır.3- Saha içi karışıklıklar giderilecektir.4- Sporcuların ve seyircilerin müsabakalara olan konsantrasyonunu yükseltecektir.KIRKPINAR GÜREŞLERİ1- Kırkpınar ermeydanına objektif ve görsellik açısından sahanın müsait yerlerine sporcular ile seyircilerin görebileceği dijital saatler konmalıdır.2- Kule hakemlerinin görev yaptığı bölge daha güvenli ve konforlu hale getirilmelidir.3- Kamera çekimleri profesyonel bir ekip tarafından sahanın her tarafının görüntüleneceği şekilde olmalıdır.4- Kırkpınar yağlı güreşlerinde, Başpehlivanların özellikle bayrağı taşıyan son Başpehlivanın takım elbise ile katılması zorunludur.5- Başpehlivanlara Kırkpınar'da ustalık kartı verilmesi için ( çeyrek finalde ) kura çekiminde ustalarının isimlerini cetvel hakemlerine yazdırmasıDİĞER ORGANİZASYONLAR1- Kırkpınar harici yapılan güreşlerde 3 yıl üst üste başpehlivan olan güreşçiye kemer verilme uygulamasına son verilmelidir.2- Kemer uygulaması olan organizasyonlardabaşpehlivan olan güreşçiye imkanı olan belediyeler her yıl kemer vermelidir.3- Yağlı güreş bölgelerinde, katılımın yoğun olduğu güreşlerin 2 güne çıkarılması için MHK ve bölge sorumlularının organizasyon komiteleri ile görüşmesi4- Bütün yağlı güreş sahalarında kamera ve telsiz şartı getirilmesi5- Güreş öncesi verdiği taahhütnameye göre hakem ve görevlilerin ücretlerinin bordro karşılığında ödenmesi ve 2 nüsha hazırlanan bordroların 1 nüshasının federasyon temsilcisine diğerinin kendilerinde muhafaza edilmesi6- Pehlivanların ödüllerinin imza karşılığı ödenmesi, sözleşme yapılan pehlivanların yolluklarının imza karşılığı ödenmesi ve ceza alan ile diskalifiye edilen pehlivanların ödül ve yolluklarının ödenmemesi7- Zamanında saha ve kuraya gelmeyen ile lisansı olmayan pehlivanların güreştirilmemesiPEHLİVANLAR İLE İLGİLİ ÖNERİLER1- Pehlivanların sıkı güreş yapmaları, yapmayanların uyarılmaları akabinde talimat gereği sarı ve kırmızı kart ya da disipline sevk uygulaması bütün güreşlerde uygulanmalıdır.2- Pehlivanlar ödül törenine bütün güreşlerde kıspet ile çıkacaktır.3- Bütün pehlivanların peşrevi geleneğe uygun çekmeleri gerekmektedir.4- Galibiyet sonrası pata dan başka hareket yapılmaması5- Güreşçilerin açık alanda ve seyircilerin önünde soyunup giyinmeleri ile yıkanmaları kesinlikle yasaktır. Bu yasaklara uymayanların, güreşi bittikten sonra sahayı terk etmeyenlerin cezalandırılmaları ve gerektiğinde disipline sevk edilmeleri6- Başpehlivanların ve diğer pehlivanların güreş sahasına zamanında gelmeleri, Başpehlivanların saat 12.00 ye kadar belirlenen ve ilan edilen saatte cetvel hakemliğine isim yazdırması ile kura çekmeleri konusunda uyarılmaları gerekirse ceza alması ve güreşten men edilmesiCAZGIRLAR1- Yağlı güreş müsabakalarına protokol misafiri olarak gelen herkes karşılanmayacaktır. Sadece güreş ağası ve Kırkpınar ağası karşılanacaktır. Diğer misafirler yerlerine oturduktan sonra anons edilecektir. ( Belediye Başkanı, Kaymakam, Milletvekili , Bakanlar, Bakan yardımcıları hariç)2- Başpehlivanların kura çekimlerinde hakem ve görevlilerin anons edilememesi ( ilk tur güreşlerinde Bakan, Bakan Yardımcısı, Milletvekili, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı anons edilebilir)3- Güreşçilerin takdim edilmesi anında sadece güreşçi ve sponsor firma ismi söylenecektir.4- Başpehlivanların boy salımı arasında başka anons yapılmayacaktır.AĞALAR1- Güreş ağası sadece kendi güreşinde davul ve zurna ile karşılanır.2- Misafir ağalar yerlerine oturduktan sonra anons edilir.3- Kırkpınar ağası her güreşte davul ve zurna ile karşılanır.4- Organizasyondaki güreşçilere ödüller veren ağalara özel anons yapılır.AKREDİTASYON1- Güreş alanına girecek olan görevlilere (Basın dahil) akredite kartları verilecektir.2-Güreş alanları numaralandırılacak ve akredite işlemi o numaralara göre yapılacaktır.3-Kartı olmayan veya kartında bulunmayan numaralı alana hiçbir kimse alınmayacaktır.4-Basın mensupları için güreş alanının hemen yanında, rahat görüntü alabilecekleri ve haber yazabilecekleri bir numaralı alan oluşturulacak, o alana görevli basın mensupları dışında kimse alınmayacaktır.5-Basın mensupları başpehlivanlık güreşleri öncesinde sadece 1 kereye mahsus güreş alanına görüntü almak için girebileceklerdir.6-Yayıncı kuruluşta görev alacak kişiler akredite olurken görev yapacakları alanları önceden bildirilecek ve sadece o alanda görev yapabileceklerdir.