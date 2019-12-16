Haberler » Ekonomi » Yağlı tohum kooperatifleri birleşti - Ekonomi

Yağlı tohum kooperatifleri birleşti

Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu ile Dikbıyık-Çarşamba Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ile birleşti.

16.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:38Yağlı tohum kooperatifleri birleşti
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu ile Dikbıyık- Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ile birleşti.

Özel bir tesiste gerçekleştirilen divan heyeti başkanlığını Kamil Gedik'in yapmış olduğu olağanüstü genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Genel kurulda konuşan Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, olağanüstü genel kurulun Dikbıyık-Çarşamba Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi bünyesine katılması için düzenlediğini belirtti.

Genel kurulda konuşan Mehmet Tural, "Bu yıl yaklaşık 5 bin ton ayçiçeği aldık. 11 milyon lira ürün bedeli ödemesi yaptık" dedi.

Genel Kurulda konuşan KARADENİZBİRLİK Başkan Vekili Fahri Şahin ise genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın sonunda Dikbıyık-Çarşamba Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin, 810 sayılı Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi bünyesine katılması oy birliği ile kabul edildi. - SAMSUN

Mehmet Tural, Çarşamba, Havza, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:38 Piyasa yapıcı bankalar belirlendi - Ekonomi
17:33 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
17:32 Gayrimenkul sektörünün üçte biri kadınlardan oluşuyor - Ekonomi
17:30 Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama - Ekonomi
17:28 Rusya 2019'da 13 milyar dolarlık silah sattı - Ekonomi
16:55 Whatsapp'a ücretli "Hatırlatıcı" özelliği geldi - Ekonomi
16:55 Siirt'te günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor - Ekonomi
16:27 Son Dakika: Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis'te kabul edildi - Ekonomi
15:32 Fransa hükümeti PSA-Fiat birleşmesine onay verdi - Ekonomi
16.12.2019 17:44:56