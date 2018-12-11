Yağlıdere'de Başarılı Öğretmenler Ödüllendirildi

11 Aralık 2018 Salı 11:38



11 Aralık 2018 Salı 11:38

Yağlıdere Kaymakamı Yasin Erdem, başarılı çalışmalarıyla örnek olan öğretmenleri ödüllendirdi.Erdem, kaymakamlık binasında gerçekleşen programda ilçedeki okullarda görev yapan 15 öğretmene başarı belgesi verdi.Kaymakam Erdem, burada yaptığı konuşmada, toplumların kalkınmasındaki en önemli faktörlerin başında eğitimin geldiğini söyledi.Yüksek sorumluluk duygusu içerisinde bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırmaya çalışacaklarını belirten Erdem, "Bundan sonraki süreçte öğretmenlerimizin başarılı çalışmalarının takipçisi olacağız. İlçemizin eğitim kalitesini yükseltilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk de katıldı.