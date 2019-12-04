Haberler » Ekonomi » Yağlık zeytinde hasat mesaisi - Ekonomi

Yağlık zeytinde hasat mesaisi

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi sahipleri yıllık doğal zeytinyağlarını karşılamak için zeytin hasadına başladı.

04.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:57Yağlık zeytinde hasat mesaisi
'nın ilçesinde zeytin bahçesi sahipleri yıllık doğal zeytinyağlarını karşılamak için zeytin hasadına başladı.

sahipleri ilçede yetişen kaliteli ve yağ oranı yüksek zeytinlerin hasadı için Adana'dan Kozan'a geldi. Sabahın erken saatlerinde zeytin hasadına başladıklarını kaydeden bahçe sahipleri, ailece hasat yapıyor.

Hasat için Adana'dan geldiklerini belirten Ayhan Şahin, "Yaklaşık burada 5 aile zeytin ağacımız var. Bizim 8 ağacımız var. Yağmurlar gelmeden zeytin toplamamız lazım. Bu yıl zeytin çok verimli. Bu bölge zeytin yetiştiriciliğine çok uygun. Yağ verimi çok yüksek. Biz kendi beslenmemize kullanıyoruz. 8 ağaçtan 80, 90 kilo zeytinyağı çıkıyor. Bunlar yağ zeytinleri. Salamura değil. 3'e bir yağ vermesi zaten bundan. Burada ekstra bakım yapmıyoruz. Ağaçlarımız kendiliğinden büyüyor. Senede bir kez geliyoruz ve toplayıp gidiyoruz. Oldukça verimli" diye konuştu. - ADANA

Bahçe, Kozan, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:45 Gümrük kapılarında tahsilatlar POS'la yapılabilecek - Ekonomi
11:44 3. Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi başladı - Ekonomi
11:44 Vali Demirtaş: "Adana'da önemli projelere imza atıyoruz" - Ekonomi
11:42 Turizmde öne çıkan Tunceli'ye sağlık turizmi yatırımı - Ekonomi
11:35 Türk Telekom'un gençlere Selfycard - Ekonomi
11:06 Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:28 Dolar güne sınırlı düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:14 Google'ın kurucuları CEO'luğu bırakıyor - Ekonomi
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Ekonomi
08:28 ABD Temsilciler Meclisi 'Uygur yasa tasarısı'nı kabul etti: Çin'e yaptırım uygulansın - Ekonomi
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:31 Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:54:05