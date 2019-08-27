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Yağma, gasp ve kasten yaralama suçlarından 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma, gasp, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 1 kişi yakalandı.

27.08.2019 13:03 Yağma, gasp ve kasten yaralama suçlarından 1 kişi tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma, gasp, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Rüştü Mahallesi Çelik Sokakta meydana gelen araç içerisinde bulunan şahsı bıçak ile kolundan yaralayarak darp, hakaret ve aracının gasp edilmesi sonucu meydana gelen yağma, gasp ve kasten yaralama hakaret suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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