Yağma Hükümlüsü Kadın Yakalandı

Manisa'da yağma suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kadın Adana'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Manisa'da "birden fazla kişiyle yağma yapmak" suçundan 25 yıl 4 ay kesin hapis cezası bulunan hükümlü Figen D'nin Adana'da olduğunu belirledi.
Bunun üzerine çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Figen D'nin halasına ait Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evde kaldığını tespit etti.
Adrese baskın yapan ekipler, hükümlü kadını yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen kadın, daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından Mersin'in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine götürüldü.
Polis,Adana,Manisa
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:14