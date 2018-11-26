Yağma' Suçundan Aranan Hükümlü, Saklandığı Evde Yakalandı

MANİSA'da 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan, firari hükümlü Figen D., polis operasyonuyla Adana
'da saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Manisa
'da 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası alan Figen D.'nin Adana'da olduğunu öğrendi. Firari hükümlünün Belediye Evleri Mahallesi'nde, akrabasının evinde saklandığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Polislerin eve yaptığı baskında Figen D. yakalandı. Hükümlü Figen D., işlemlerinin Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bulunan kadın cezaevine götürüldü.
- Adana
Çukurova,Adana,Manisa
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:13