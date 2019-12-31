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Yağma ve tehdit olayından tutuklandı

Malatya'da bir zanlı yağma ve tehdit olayından tutuklandı.

31.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Yağma ve tehdit olayından tutuklandı
Malatya'da bir zanlı yağma ve tehdit olayından tutuklandı.

Emniyet birimlerine gelerek müracaatta bulunan C. Ç. isimli şahıs, aynı zamanda iş ortağı olan M. K. isimli şahsın telefonla ve yüz yüze görüşmek suretiyle ortak olduğu iş yerinin dörtte birini kendisine vermesini istediğini, vermemesi halinde kendisini öldürmekle tehdit ettiğini bildirmesi üzerine yapılan çalışmalarda şüpheli M. K. bahse konu iş yerinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iki adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tehdit konusu ile alakalı olarak yakalanan M.K isimli şahsın, 14 Aralık 019 günü Kanalboyunda bulunan bir iş yerinde meydana gelen kundaklama olayının ve İstiklal Mahallesinde faaliyet gösteren taksi durağında meydana gelen yağma olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi. Zanlı, adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Yağma ve tehdit olayı ile ilgili adliyeye çıkarılan M. K. isimli şahıs mahkemece tutuklandı.

Mahkemece tutuklanan M. K. isimli şahısla irtibatlı olan E. B. isimli şahsın adliye civarında şüpheli hareketler sergilediği görülmesi üzerine yapılan üst aramasında üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bu olay ile ilgili de gerekli işlemlere başlanıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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