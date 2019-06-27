27.06.2019 13:09
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Yağmalanan Uzel fabrikasında sopalı nöbet

Yağmalanan Uzel fabrikasında sopalı nöbet

TÜRKİYE'nin en büyük traktör fabrikasıyken kapısına kilit vurulduktan sonra yağmalanan Uzel traktör fabrikası, sopalı bekçiler tarafından korunmaya başlandı,Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucu iflas eden ve kapısına kilit vurulan Eyüpsultan Rami'deki Uzel traktör fabrikası...

TÜRKİYE'nin  en büyük traktör fabrikasıyken kapısına kilit vurulduktan sonra yağmalanan Uzel traktör fabrikası, sopalı bekçiler tarafından korunmaya başlandı,
Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucu iflas eden ve kapısına kilit vurulan Eyüpsultan Rami'deki Uzel traktör fabrikası aylardır yağmalanıyordu. Maaş alamayan güvenlik görevlilerinin terk etmesiyle hırsızların ve hurdacıların uğrak yeri olan fabrikadan üretim bantları, torna makineleri, masa ve sandalyeler yerlerinden sökülerek götürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın ihalesini alan Vera Varlık Yönetim A.Ş tarafından gönderilen yetkililer, bugün fabrikaya gelerek 20ye yakın bekçi görevlendirdi. Ellerinde sopa bulunan bekçiler, turuncu yelek giyerek fabrikanın dört bir yanını kontrol altına aldı.

"ADAMLAR MANGAL SEFASI YAPA YAPA HIRSIZLIK YAPIYORDU"
Fabrika yağmalandıktan sonra güvenlik görevlilerinin geldiğini söyleyen eski çalışan Mustafa Aslan , "Kasım 2018'den beri burası talan ediliyor. Biz buraya geldiğimizde adamlar mangal sefası yapa yapa hırsızlık yapıyordu. Böyle bir şey yok. Buranın soyulmasının tek sebebi iflas masasıdır. Burası talan edildikten sonra buraya güvenlik geldi. Biz gece gündüz burada hırsız kovaladık, emniyet teşkilatımıza yardımcı olmaya çalıştık. Fabrikayı talan ettiler, ben burada 22 senemi verdim." dedi.

"BIÇAK VE KESİCİ ALETLERLE KARŞI ÇIKIYORLARDI"
Fabrikanın eski çalışanı Saim Çolak ise, "Bu zamana kadar içini boşalttılar, büyük tezgahlar kaldı, herkes buna göz yumdu. Biz arkadaşlarımızla beraber hırsız var diye geliyoruz buraya,  bize bıçak ve her türlü kesici aletlerle karşı çıkıyorlardı. Bizim başımıza bir şey gelse zor durumda kalacağız. 50-60 yaşlarındaki adamlar buranın güvenliğini sağlayacak" dedi.

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- İstanbul
Kaynak: DHA
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