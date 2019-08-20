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Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı

Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.

20.08.2019 10:24
Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı
Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Gemlik çevre yolunda geçtiğimiz gün çekilen bir görüntü insanların vicdanını sızlattı. Bir adamın sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğin yanına gelerek yumruk atması ve tuhaf davranışlar sergilemesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Görüntüyü çeken hayvansever, köpeği kurtararak, bir gece evinde baktıktan sonra ilan vererek hayvanı sahiplendirdi.
Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı

Gemlik, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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