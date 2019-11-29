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Yağmur altında 'Şahane Cuma' kuyruğu; 1.500 liraya indi saatlerce sırada beklediler

DÜNYA genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı.

29.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:26Yağmur altında 'Şahane Cuma' kuyruğu; 1.500 liraya indi saatlerce sırada beklediler

DÜNYA genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında Teşkiviye'de bulunan mağazasında dün geceden sıraya girenler yağmura aldırış etmeden 2 bin 500 liradan bin 500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek beklediler.

Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde Şişli, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan spor mağazasında özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya giren vatandaşların zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.

"ERKEN SAATLERDE KALKIP GELDİ"

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci," Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2 bin 500 lira. Ancak bugüne özel olarak bin 500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.

OKULA GİTMEYEREK AYAKKABI ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Ayakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise," Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı" dedi.

11 SAAT SONRA ÖZEL TASARIMLI AYAKKABISINA KAVUŞTU

Mevcut ekonomik şartlara göre pahalı bir ayakkabı aldığını kaydeden bir vatandaş ise,"Dün akşam saat 23.00'den beri bekliyorum. Asgari ücretin 2 bin lira olduğunu düşünürsek pahalı bir ayakkabı. Bin 500 liraya ayakkabı sahibi olduk. Zaman zaman sırada tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı olmadım" şeklinde konuştu.



Güncel

Kaynak: DHA

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