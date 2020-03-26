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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

26.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:58

Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanında ki şahıs Düzce Adliyesi'ne çıkarıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölormanı Köyü'nde sivil uygulama yaptığı sırada lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladığını fark ettiler. Aracın sürücüsü olan şahıs kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek Jandarma astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Ardından ise Jandarma ekipleri aracı takibe alarak Cumayeri sapağı mevkiinde yakalandılar. Yakalanan şahıslardan birisinin cezaevi firari E. S. diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık olduğu anlaşıldı.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı

İKİ ADET SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.

Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak basın mensuplarının sorununu cevaplamadı.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yağmur Aşık, Emre Aşık, 3. Sayfa, Spor

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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı

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Haberler ›› Spor ››Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı - Spor
Yorumlar (1)
ARITMETIK SAZAN:Ne basbelasi bir kadin cikti bu da
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