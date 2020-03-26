Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yağmur Aşık Düzce'de adliyeye çıkarıldı

DÜZCE (İHA) – Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı.

26.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:12
Yağmur Aşık Düzce'de adliyeye çıkarıldı
DÜZCE (İHA) – Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, Düzce 'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki şahıs Düzce Adliyesi'ne çıkarıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölormanı Köyü'nde sivil uygulama yaptığı sırada lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladığını fark ettiler. Aracın sürücüsü olan şahıs kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek Jandarma astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Ardından ise Jandarma ekipleri aracı takibe alarak Cumayeri sapağı mevki'inde yakalandılar. Yakalanan şahıslardan birisinin cezaevi firari E. S. diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık olduğu anlaşıldı. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.

Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak basın mensuplarının sorununu cevaplamadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Yağmur Aşık, Emre Aşık, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yağmur Aşık Düzce'de adliyeye çıkarıldı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:57: 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması bugün başladı - Haberler 17:53: Yabancılar yaşlı 'Türk komşuları' için alışveriş yaptı - Haberler 17:47: Yaşlılara evde yemek servisi - Haberler 17:46: Bakırköy Adliyesi'nde ilk Korona virüs vak'ası tespit edildi - Haberler 17:45: Elazığ'da yasağa uymayan kahvehanelere 8 bin TL ceza kesildi - Haberler 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama 17:12: Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu - Haberler 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler