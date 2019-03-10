Yağmur Aşık, "Fuhuştan Sabıkası Var" İddialarına Cevap Verdi!

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık hakkında ortaya attığı, "Eşim fuhuştan sabıkalı" iddialarına Yağmur Aşık'tan cevap geldi.

"GEÇMİŞİ TERTEMİZDİR"

Yağmur Aşık'ın avukatı Levent Karakoç, açıklama yaparak, "İddialar gerçek dışıdır. Müvekkilimiz 1,3 ve 6 yaşındaki 3 evladının yanındadır. Kendisine dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi iftiralar atılmıştır. Hiçbir sabıka kaydı yoktur. Geçmişi tertemizdir. İddia edilen bu lekeler çocuklarının hayatlarına atılmıştır. 6 yaşındaki çocuk iki yıl sonra okulunda bu haberleri arkadaşlarından duyacaktır." ifadelerini kullandı.

"EŞİM FUHUŞTAN SABIKALI"

2. Sayfa'nın haberine göre, Eski Milli Futbolcu Emre Aşık boşanma davası açtığı, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a şok suçlamalarda bulunarak, "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir. Bu yüzden Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır." demişti.