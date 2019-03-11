11 Mart 2019, 09:55
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Eski Eşinin Fuhuştan Sabıkalı Olduğunu İddia Ettiği Yağmur Aşık Kimdir?

Eski Eşinin Fuhuştan Sabıkalı Olduğunu İddia Ettiği Yağmur Aşık Kimdir?

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'tan bir erkekle görüntülenen eşi Yağmur Aşık hakkında ağır suçlama geldi. Aşık, eşinin fuhuştan sabıkalı olduğunu söyledi. Bu haber sonrası vatandaşlar Yağmur Aşık'ın hayatını merak etti. İşte, Yağmur Aşık'ın hayatı...

Emre Aşık'tan, geçtiğimiz günlerde eğlence mekanında bir adamla samimi şekilde eğlenirken görüntülenen Yağmur Aşık'a açtığı boşanma ve iffet davasının ardından, bir hamle daha geldi. İhaneti affetmeyen eski futbolcu, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ı fuhuştan sabıkalı olmakla suçladı. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından gözler Yağmur Aşık'ın hayatına çevrildi. Peki, Yağmur Aşık kimdir, kaç yaşındadır?

YAĞMUR AŞIK KİMDİR?

Yağmur Aşık, 2012 yılında Emre Aşık ile dünyaevine girmiştir. 26 yaşında olan Yağmur Aşık'ın mesleği ise iç mimarlıktır. Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Aşık, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti.

Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık darp edildi. Yağmur Aşık 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı.

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