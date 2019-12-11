Haberler » Güncel » Yağmur, Bodrum'da etkili oldu - Haber

Yağmur, Bodrum'da etkili oldu

BODRUM'da, akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur etkili oldu.

11.12.2019 19:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:22Yağmur, Bodrum'da etkili oldu

BODRUM'da, akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur etkili oldu. Bazı caddelerde su birkintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kıyı 'ye dair yaptığı yağış uyarısı karşılık buldu. Bugün akşam saatlerinde başlayan yağmur, 'da etkili oldu. Bazı caddelerde yağmur suları birkintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik polisleri de, sıkışan araç trafiğini açmak için önlem aldı. Yağmur suları, Bitez'de bulunan Adliye Caddesi'nin bazı noktalarında, belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması yaptığı yerlerdeki moloz yığınlarını taşıyarak sürüdü. Belediye ekipleri, yağmur sularının taşıdığı molozları yoldan kaldırdı. Yağmurdan herhangi bir işyeri ya da ev zarar görmezken, meteoroloji yetkilileri balıkçılara da alabora riskine karşın uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum, Ege, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55 Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklama - Haber
20:54 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2) - Haber
20:54 Bursa'da tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü - Haber
20:54 Macaristan'da aşırı sağcı grup yöneticisine müebbet hapis - Haber
20:52 Yağmur, Bodrum'da etkili oldu (2) - Haber
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Haber
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Haber
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Haber
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
11.12.2019 20:56:50