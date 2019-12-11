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Yağmur, Bodrum'da etkili oldu

BODRUM'da, akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur etkili oldu.

11.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:25Yağmur, Bodrum'da etkili oldu

BODRUM'da, akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur etkili oldu. Bazı caddelerde su birkintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kıyı 'ye dair yaptığı yağış uyarısı karşılık buldu. Bugün akşam saatlerinde başlayan yağmur, 'da etkili oldu. Bazı caddelerde yağmur suları birkintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik polisleri de, sıkışan araç trafiğini açmak için önlem aldı. Yağmur suları, Bitez'de bulunan Adliye Caddesi'nin bazı noktalarında, belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması yaptığı yerlerdeki moloz yığınlarını taşıyarak sürüdü. Belediye ekipleri, yağmur sularının taşıdığı molozları yoldan kaldırdı. Yağmurdan herhangi bir işyeri ya da ev zarar görmezken, meteoroloji yetkilileri balıkçılara da alabora riskine karşın uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum, Ege, Güncel

Kaynak: DHA

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