Yağmur borusuna sıkışan yavru güvercini itfaiye kurtardı

Yağmur borusuna sıkışan yavru güvercini itfaiye kurtardıSİVAS'ın Gemerek ilçesinde sahibinin elinden kaçarak yağmur borusuna sıkışan yavru güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

18.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:05
Yağmur borusuna sıkışan yavru güvercini itfaiye kurtardı
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde sahibinin elinden kaçarak yağmur borusuna sıkışan yavru güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gemerek ilçe merkezinde Erkan Yıldız (40), hasta olan güvercin yavrusuna aşı yaptırmak için evine veteriner çağırdı. Aşı yaptıracağı sırada ellerinden kaçan yavru güvercin yağmur borusuna girdi. Kendi çabasıyla yavru güvercini çıkaramayan Erkan Yıldız, Gemerek İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonrası güvercin sıkıştığı borudan çıkarıldı. Hobi amaçlı güvercin beslediğini ifade eden Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yağmur borusuna sıkışan yavru güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erkan Yıldız, Gemerek, İtfaiye, Güncel, Haber

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